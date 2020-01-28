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Министерство образования КНР из-за коронавируса отложило начало учебного семестра

Министерство образования КНР из-за коронавируса отложило начало учебного семестра

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7:00   28 Января 2020
Весь мир

Министерство образования КНР из-за коронавируса отложило начало учебного семестра

Министерство образования КНР из-за коронавируса отложило начало учебного семестра

Министерство образования КНР объявило о переносе на неопределенный срок начала нового периода обучения для учебных заведений страны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Весенний семестр для колледжей и университетов будет отложен из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ведомство не называет точных дат начала обучения, однако отмечает, что такое решение должно быть принято в зависимости от расположения учебных заведений и эпидемической ситуации в регионе. Студенты, которые ранее отправились на каникулы, не должны возвращаться вплоть до объявления о возобновлении занятий.

Агентство сообщает, что сроки возобновления занятий в школах и детских садах должны быть определены местными органами образования.

Ранее власти КНР из-за эпидемии продлили зимние каникулы по случаю китайского Нового года до 2 февраля.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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