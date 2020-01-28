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Жертвами атаки боевиков в Чаде стали шестеро военных

Жертвами атаки боевиков в Чаде стали шестеро военных
6:45   28 Января 2020
Весь мир

Жертвами атаки боевиков в Чаде стали шестеро военных

Жертвами атаки боевиков в Чаде стали шестеро военных

Шестеро военных погибли при атаке боевиков в африканском Чаде. Об этом сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на источники в военных кругах страны.

По информации издания, столкновение боевиков с военными произошло в районе острова Тетева, расположенном на озере Чад. Десять военных получили ранения.

Источник отмечает, что боевики могли быть членами группировки «Боко Харам».

Аналогичный инцидент произошел в августе минувшего года. В населенном пункте Каига-Кинджириа (регион Лак) в районе озера Чад в результате взрыва погибли шесть человек.

«Боко Харам» - радикальная исламисткая группировка, связанная с ИГ*. Действует преимущественно в Нигерии. Боевики выступают против западной модели образования, поддерживая введение шариата на территории всей страны. Группировка известна большим числом терактов, которые совершаются в качестве ответа на совместную кампанию Чада, Камеруна и Нигера.

*ИГ - Террористическая организация, запрещенная в России.

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Автор: Олег Королев
#боко харам #чад

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