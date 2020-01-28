Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек

В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 4515 человек. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.

Согласно данным на полночь 27 января, Госкомитет по вопросам здравоохранения получил от 30 провинций Китая (в том числе районов и городов центрального подчинения) сведения о 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

Подчеркивается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 умерли, 60 выписаны из больниц.

По последним данным, за пределами материковой части КНР случаи заражения выявлены в Макао, Гонконге, Тайване, Малайзии, Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Непале,США, Франции, Австралии и Германии.

Ранее сообщалось, что гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморском крае.