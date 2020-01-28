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Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Гражданин КНР с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморском крае

Гражданин КНР с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморском крае

 Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до ста

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до ста
5:42   28 Января 2020
Весь мир

Гражданин КНР с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморском крае

Гражданин КНР с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморском крае

Прибывшего в Приморье с признаками ОРВИ гражданина Китая госпитализировали. Об этом сообщает правительство края.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки через пункты пропуска в Приморье въехали более семи тысяч человек, в том числе около 1,2 тысячи граждан Китая. Все они проходили медицинский контроль с помощью тепловизоров.

Среди обследованных был выявлен один гражданин КНР с признаками острой респираторной инфекции. Он был помещен в боксированную палату и сейчас проходит обследование.

Минздрав Приморья отмечает, что на данный момент в медучреждениях региона нет пациентов с диагнозом «коронавирус».

Ранее в местных соцсетях сообщали, что школьника госпитализировали с подозрением на эту болезнь. Власти отмечают, что это данные не нашли подтверждения.

Глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что полученные тесты для определения коронавируса апробированы на гражданах, которые въехали в регион с признаками ОРВИ.  Наличие опасного вируса у них не подтвердилось.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #коронавирус

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