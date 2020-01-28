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Гражданин КНР с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморском крае

Гражданин КНР с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморском крае

 Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до ста

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до ста
4:57   28 Января 2020
Весь мир

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до ста

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до ста

Количество погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло ста человек. Об этом свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Общих данных по Китаю пока не обнародовано. Согласно посдчетам, основанным на ранее опубликованной статистике, общее число погибших достигло 106.

В сообщении говорится, что по состоянию на полночь вторника, общее число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в провинции Хубэй достигло 2714 человек, из них в городе Ухань - 1590. Скончались 100 человек (в Ухане - 85).

Только за понедельник в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения. Погибли 24 человека.

Китайские власти 31 декабря  сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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