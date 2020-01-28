Премьер Канады пообещал Гуаидо поддержку ради разрешения кризиса в Венесуэле

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, что Оттава поддержит его. Об этом он заявил во время их личной встречи в с канадской столице.

Пресс-служба правительства сообщает, что Трюдо назвал Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Премьер отметил, что Канада сотрудничает с Гуаидо и странами Группы Лимы, чтобы « положить конец гуманитарному кризису».

Также Трюдо омтетил, что Канада поддержит усилия Гуаидо, который «стремится вернуть венесуэльцам свободу».

В свою очередь Гуаидо поблагодарил Трюдо за поддержку. Он заявил, что Венесуэле нужна помощь со стороны Канады для «стабилизации ситуации» в республике.

Внутриполитическая обстановка обострилась в Боливарианской республике после того, как год назад Гуаидо, назначение которого на пост главы парламента аннулировал верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Его статус признали США, большинство стран ЕС, Организация американских государств, а также страны Группы Лимы (кроме Мексики).

Легитимный президент Николас Мадуро заявил, что произошедшее является попыткой переворота. Его позицию поддержали Россия, Белоруссия, Турция, Иран, Китай, Сирия, Никарагуа и Куба.