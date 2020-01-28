Военный самолет разбился в Алжире

Алжирский военный самолет разбился вилайете Умм-эль-Буаги. Об этом сообщает издание Algerie 24.

На место инцидента выехали спасательные службы. На текущий момент информации о типе воздушного судна не поступало.

Агентсво Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в результате крушения самолета на северо-востоке Алжира погибли два летчика.

Опубликованные в соцсетях видео и фотографии свидетелсьтвуют о том, что самолет загорелся после крушения. Подразделения гражданской защиты были в большом количестве отправлены на место происшествия для эвакуации пострадавших.