Военный самолет разбился в Алжире
Алжирский военный самолет разбился вилайете Умм-эль-Буаги. Об этом сообщает издание Algerie 24.
На место инцидента выехали спасательные службы. На текущий момент информации о типе воздушного судна не поступало.
Агентсво Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в результате крушения самолета на северо-востоке Алжира погибли два летчика.
Опубликованные в соцсетях видео и фотографии свидетелсьтвуют о том, что самолет загорелся после крушения. Подразделения гражданской защиты были в большом количестве отправлены на место происшествия для эвакуации пострадавших.
فيديو لسقوط الطائرة بولاية ام البواقي طريق خنشلة لا حول ولا قوة الا باللهGepostet von OUm el bouaghi news am Montag, 27. Januar 2020