Самый сильный за январь снегопад начался в Москве

Самый сильный снегопад за эту зиму начался в Москве в ночь на вторник. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее метеорологи прогнозировали в столице ночью от четырех до восьми сантиметров снега. Коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим.

Погода в российской столице текущей зимой бьет рекорды. Так, неделю назад был побит тепловой рекорд 63-летней давности - тогда воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса тепла. Согласно расчетам синоптиков, до конца января характер погоды существенно не менялся и средняя суточная температура будет самой высокой за последние 140 лет.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА «Новости» что похолодание начнется с 1 февраля, когда температура ночью и днем станет отрицательной.