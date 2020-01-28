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 Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии
3:22   28 Января 2020
Весь мир

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Минздрав федеральной земли Бавария подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса, сообщил представитель баварского минздрава в Мюнхене.

Согласно данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при ведомстве, пациент находится клинически в хорошем состоянии. Он изолирован, его состояние отслеживается.

По информации ведомства, на данный момент устанавливается круг общения пациента. Находившиеся с ним в контакте лица получают информацию о симптомах, правилах гигиены и способах передачи болезни.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря.. На территории Китая общее число зараженных составило 2835, из них 81 человек скончался. Зараженные были выявлены в еще десяти странах.

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Автор: Олег Королев
#германия #коронавирус

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