Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Минздрав федеральной земли Бавария подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса, сообщил представитель баварского минздрава в Мюнхене.

Согласно данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при ведомстве, пациент находится клинически в хорошем состоянии. Он изолирован, его состояние отслеживается.

По информации ведомства, на данный момент устанавливается круг общения пациента. Находившиеся с ним в контакте лица получают информацию о симптомах, правилах гигиены и способах передачи болезни.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря.. На территории Китая общее число зараженных составило 2835, из них 81 человек скончался. Зараженные были выявлены в еще десяти странах.