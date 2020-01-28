Зеленский переложил на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.

Зеленский заявил, что Польша и полський народ первыми почувствовали «сговор тоталитарных режимов», который якобы привел к началу Второй мировой войны и запустил «смертоносный маховик Холокоста». По его словам, Европа и мир в целом не должны молчать о том, что было в 1939 году.

При этом, говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц», Зеленский избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, которые участвовали в операции.

Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой войны. Так, польский парламент в начале января принял резолюцию, в которой обвинил СССР в развязывании войны вместе с нацистской Германией.

МИД Польши заявлял, что Советский Союз освободил Польшу от нацистов, но не принес свободы. Лидер правявщей партии Ярослав Качиньский накануне потребовал от России компенсации за ущерб. В свою очередь российские дипломаты напомнили о 600 тысячах погибших при освобождении Польши советских солдатах.