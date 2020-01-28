Сербия ответили на критику немецким депутатом дружбы с Россией

Европейские политики применяют двойные стандарты, выступая против сотрудничества Сербии с Россией и Китаем. Об этом заявил министр обороны республики Александр Вулин.

Ранее председатель Комитета по европейским делам бундестага Гюнтер Крихбаум сообщил, что кандидат на вступление в Евросоюз не должен рассматривать РФ как полноправного и равного ЕС партнера.

Вулин напомнил, что Германия вместе с Россией завершает реализацию крупнейшего в регионе энергетического проекта «Северный поток-2», а Китай является одним из крупнейших торговых партнеров ФРГ.

Также он сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с пропагандистской теорией об «истинных арийцах» времен нацистской Германии.

Министр обороны отметил, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в помощи и не обосновывают свою дружбу политическим и экономическим выбором.