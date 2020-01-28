Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Счетная палата оценила развитие финансового рынка в РФ

Счетная палата оценила развитие финансового рынка в РФ

 Мишустин назначил генерального директора «Российского экологического оператора»

Мишустин назначил генерального директора «Российского экологического оператора»
На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Сербия ответили на критику немецким депутатом дружбы с Россией

Сербия ответили на критику немецким депутатом дружбы с Россией

 Офис Пенса опроверг слова Болтона об Украине

Офис Пенса опроверг слова Болтона об Украине
Счетная палата оценила развитие финансового рынка в РФ

Счетная палата оценила развитие финансового рынка в РФ

 Мишустин назначил генерального директора «Российского экологического оператора»

Мишустин назначил генерального директора «Российского экологического оператора»
На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Сербия ответили на критику немецким депутатом дружбы с Россией

Сербия ответили на критику немецким депутатом дружбы с Россией

 Офис Пенса опроверг слова Болтона об Украине

Офис Пенса опроверг слова Болтона об Украине
2:30   28 Января 2020
Весь мир

Офис Пенса опроверг слова Болтона об Украине

Офис Пенса опроверг слова Болтона об Украине

Офис американского вице-президента Майка Пенса опроверг заявления бывшего советника Дональда Трампа Джона Болтона о том, что президент США говорил о задержке помощи Украине за отсутствие политической помощи.

Ранее американские СМИ со ссылкой на черновик книги Болтона сообщали, что экс-советник подтверждает задержку военной помощи Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего политического противника - Джо Байдена. Именно на этом обвинении со стороны демократов строится импичмент, который рассматривается в сенате.

Глава аппарата Пенса Марк Шорт заявил, что президент регулярно выражал раздражение тем, что США несут львиную долю ответственности за помощь Украине и что европейцы не следуют своим обязательствам. По его словам, также Трамп выражал обеспокоенность коррупцией на Украине.

Шорт отметил, что никогда не слышал слов Трампа о том, что он связывал Украину с расследованиям против семьи Байдена или компании Burisma. По его словам, Пенс никогда не получал распоряжений обсуждать с руководством Украины помощь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #трамп #болтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...