Офис Пенса опроверг слова Болтона об Украине

Офис американского вице-президента Майка Пенса опроверг заявления бывшего советника Дональда Трампа Джона Болтона о том, что президент США говорил о задержке помощи Украине за отсутствие политической помощи.

Ранее американские СМИ со ссылкой на черновик книги Болтона сообщали, что экс-советник подтверждает задержку военной помощи Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего политического противника - Джо Байдена. Именно на этом обвинении со стороны демократов строится импичмент, который рассматривается в сенате.

Глава аппарата Пенса Марк Шорт заявил, что президент регулярно выражал раздражение тем, что США несут львиную долю ответственности за помощь Украине и что европейцы не следуют своим обязательствам. По его словам, также Трамп выражал обеспокоенность коррупцией на Украине.

Шорт отметил, что никогда не слышал слов Трампа о том, что он связывал Украину с расследованиям против семьи Байдена или компании Burisma. По его словам, Пенс никогда не получал распоряжений обсуждать с руководством Украины помощь.