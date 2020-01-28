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2:10   28 Января 2020
Весь мир

Небензя призвал не забывать уроки Второй мировой войны

Небензя призвал не забывать уроки Второй мировой войны

Российский постпред ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество не закрывать на проявление ксенофобии, национализма и расизма, а также помнить об уроках Второй мировой войны.

Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В понедельник в ООН прошла церемония в память о жертвах холокоста.

Выступая на мероприятии, Небензя призвал мировое сообщество не забывать о том, кто совершил зло и кто был вдохновителем и тем, кто осуществлял холокост, а также начал войну и принес горе десяткам миллионов. Российский министр также отметил, что также нельзя забывать пособников нацистов, какими бы не был их мотив.

Небензя отметил, что важно извлечь из истории верные уроки, чтобы не допустить таких катастроф, как Вторая мировая война и холокост.

«Ради мира и справедливости, во имя будущих поколений мы не должны закрывать глаза на проявления агрессивного национализма, ксенофобии, антисемитизма, расизма», — заявил российский дипломат.

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Автор: Олег Королев
#вторая мировая война #холокост #небензя

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