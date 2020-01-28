Счетная палата оценила развитие финансового рынка в РФ

Развитие российского финансового рынка не соответствует масштабам экономики РФ. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, проанализировавшей развитие финансового рынка страны в 2016-2018 годах.

В документе отмечается, что Россия в Индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ в последние два года занимала 43-е место из 141. Однако, по развитию финансового рынка она находилась лишь на 95-м месте, по его устойчивости - на 115, по общей устойчивости финансовой систем - на 120-м месте.

По мнению аудиторов, наиболее сложная ситуация сформировалась в банковском секторе, где в 2016-2018 годах величина активов и собственных средств кредитных организаций в реальном выражении несущественно выросла, при этом их количество уменьшилось в полтора раза, а степень концентрации на рынке увеличилась.

За 2016-2018 года кредитование нефинансового сектора значительно снизилось в реальном выражении. В номинальном - его прирост составил только 70,9 миллиарда рублей. При этом объем займов, выданный физлицам, увеличился на 4,2 триллиона.

Составители отчета считают, что такая ситуация указывает на на неблагоприятные условия кредитования реального сектора экономики.