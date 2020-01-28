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1:24   28 Января 2020
Россия

Мишустин назначил генерального директора «Российского экологического оператора»

Мишустин назначил генерального директора «Российского экологического оператора»

Российский премьер Михаил Мишустин назначил гендиректором «Российского экологического оператора» Илью Гудкова. Об этом сообщается на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что Гудков назначается на три года генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Российский экологический оператор».

Экс-премьер Дмитрий Медведев в ноябре минувшего года подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу российского президента от 14 января минувшего года при формировании комплексной системы обращения с ТКО.

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Автор: Олег Королев
#экология #мишустин

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