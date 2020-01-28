Мишустин назначил генерального директора «Российского экологического оператора»

Российский премьер Михаил Мишустин назначил гендиректором «Российского экологического оператора» Илью Гудкова. Об этом сообщается на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что Гудков назначается на три года генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Российский экологический оператор».

Экс-премьер Дмитрий Медведев в ноябре минувшего года подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу российского президента от 14 января минувшего года при формировании комплексной системы обращения с ТКО.