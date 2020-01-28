Четверо человек госпитализированы в Чехии с подозрением на коронавирус

Четверо человек госпитализированы в Чехии в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает глава минздрава страны Адам Войтех.

Отмечается, что двое госпитализированных вернулись накануне из туристических поездок в Китай. Так, одна из них - молодая женщина приехала из Китая в гости к бабушке. Еще один мужчина - самостоятельный турист, который обратился к врачам в городе Ческе-Будеевице.

Министр сообщил, что возможные зараженные были обследованы. Анализы направлены в лабораторию Праги.

Войтех сообщил, что госпитализированная утром в пражской больнице Na Bulovce туристска из Бразилии не была заражена коронавирусом. Тесты показали отрицательный результат.

Также глава минздрава рассказал, что средства личной защиты были полностью выкуплены в некоторых аптеках. Ожидается, что их продажа возобновиться в ближайший день.