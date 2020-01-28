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 Россия поучаствует в саммите Африканского союза по Ливии

Россия поучаствует в саммите Африканского союза по Ливии
0:54   28 Января 2020
Весь мир

Россия поучаствует в саммите Африканского союза по Ливии

Россия поучаствует в саммите Африканского союза по Ливии

Саммит Африканского союза по ливийскому вопросу с участием России пройдет в столице Конго. Мероприятие подготовит почву для саммита 9 февраля в Аддис-Абебе.

Глава Коллегии мудрецов в Африканском союзе, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса сообщил, что центральной темой обсуждения на саммите с участием представителей РФ станет кризис в Ливии.

Решение пригласить Москву на саммит в Браззавиле свидетельствует об уважении к России в Африке, а также ее неотъемлемой роли в миропорядке. Муса подчеркнул, что решение пригласить РФ на саммит было самоочевидным, поскольку она является важным игроком в регионе и постоянным членом ООН, а также играет большую роль для сохранения стабильности в странах Африки и в целом относится к региону с уважением.

Также он отметил, что Африканский союз вынужден принимать более широкое участие в разрешении ливийского кризис, тогда как Европейкий союз не принимает в этом вопросе должной активности.

В саммите по Ливии в Браззавиле примут участие также президент Мавритании, президенты Алжира, Туниса и Нигера, а также глава Конго Дени Нгессо, являющийся также главой Высшей комиссии Африканского союза по Ливии.

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Автор: Олег Королев
#ливия #африканский союз

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