Четыре человека пострадали при стрельбе в американском штате Коннектикут

Четверо человек получили ранения при стрельбе в городе Бриджпорт в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на сотрудника аппарата суда.

По данным газеты, стрельба велась из проезжавшего автомобиля по припаркованной машине. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.

Пресс-служба полиции штата в Twitter сообщила, что полиция Коннектикута оказывает помощь городской полиции Бриджпорта в расследовании инцидента. О задержании стрелка не сообщается.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что на данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.

Газета NYP напоминает, что ровно год назад возле данного здания суда произошла драка с участием более двух десятков человек, в результате которой один из сотрудников аппарата суда получил ранения. Трое участников потасовки были задержаны.