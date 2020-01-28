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0:24   28 Января 2020
Весь мир

Четыре человека пострадали при стрельбе в американском штате Коннектикут

Четыре человека пострадали при стрельбе в американском штате Коннектикут

Четверо человек получили ранения при стрельбе в городе Бриджпорт в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на сотрудника аппарата суда.

По данным газеты, стрельба велась из проезжавшего автомобиля по припаркованной машине. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.

Пресс-служба полиции штата в Twitter сообщила, что полиция Коннектикута оказывает помощь городской полиции Бриджпорта в расследовании инцидента. О задержании стрелка не сообщается.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что на данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.

Газета NYP напоминает, что ровно год назад возле данного здания суда произошла драка с участием более двух десятков человек, в результате которой один из сотрудников аппарата суда получил ранения. Трое участников потасовки были задержаны.

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Автор: Олег Королев
#сша #стрельба

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