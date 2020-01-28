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0:27   28 Января 2020
Россия

«МБХ» попыталось ввести в заблуждение «компроматом» на крупные российские СМИ

«МБХ» попыталось ввести в заблуждение «компроматом» на крупные российские СМИ

Отчеты о получении финансирования из зарубежных источников в Роскомнадзор подали более 400 российских СМИ, и одними из первых об этом поспешили сообщить журналисты МБХ-Медиа.

Особое внимание они уделили тому, что в списке СМИ, сообщивших РКН об иностранном финансировании, есть такие крупные российские издания, как ТАСС, «Интерфакс» и RT – именно их названия журналисты «МБХ-Медиа» и Других либеральных изданий и посчитали нужным вынести в заголовки.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», несмотря на то, что в находящемся в открытом доступе списке РКН значится более 400 СМИ, The Insider, Znak, ЗакС.ру и другие издания, подхватившие новость, даже не попытались вынести в заголовок другие названия.

«МБХ» попыталось ввести в заблуждение «компроматом» на крупные российские СМИ

Резонансной новостью, например, является то, что «Новая газета» признала, что существует на деньги, поступающие из-за границы, как ранее выяснило ФАН, на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского. Также редакция «МБХ-Медиа» не стала привлекать внимание к тому факту, что сама находится на зарплате у Ходорковского. Также в списке значится издание Кавказский узел». Очень интересно поступило «Эхо Москвы», перепечатавшее на своем сайте статью «МБХ», и даже упомянувшее о том, что медиагруппа «Газпром-Медиа» отчиталась об иностранном финансировании, но при этом скромно умолчавшее о том, что само входит в эту самую группу.«МБХ» попыталось ввести в заблуждение «компроматом» на крупные российские СМИЛиберальные СМИ не случайно сделали такой акцент на наличии крупных российских СМИ в списке РКН. К 1 февраля всем изданиям, подпадающим под статус иноагента, было необходимо направить соответствующие извещения в министерство юстиции России. По всей вероятности, редакции либеральных изданий хотели обратить внимание читателей на то, что средства из-за границы получают не только иноагенты, на и другие российские СМИ. При этом они не стали объяснять читателям, что самого факта иностранного финансирования недостаточно для того, чтобы СМИ получило статус иноагента – этот статус получают те издания, которые распространяют на территории РФ пропаганду иностранных государств.

Таким образом «МБХ-Медиа» просто предприняли попытку ввести в заблуждение читателей, которые не интересуются нововведениями в российском законодательстве, но их материал не заинтересовал даже падких на критику оппозиционных политиков.

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Автор: Александр Люблинский
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