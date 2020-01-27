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Депутат Вострецов поблагодарил ФАН за конкурс «хорошие новости России»

 Депутат ГД принял участие в награждении победителей конкурса «Хорошие новости России»

Депутат ГД принял участие в награждении победителей конкурса «Хорошие новости России»
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23:02   27 Января 2020
Россия

Депутат Вострецов поблагодарил ФАН за конкурс «хорошие новости России»

Депутат Вострецов поблагодарил ФАН за конкурс «хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей (ФАН), которое провело конкурс региональных журналистов «Хорошие новости России», получило в понедельник благодарность от депутата Государственной думы Сергея Вострецова.

По словам народного избранника, данный проект ФАН является очень важным, и он надеется, что со временем конкурс приобретет общероссийское признание, а также получит федеральную поддержку как социально ориентированный проект в рамках СМИ.

Депутат Вострецов поблагодарил ФАН за конкурс «хорошие новости России»

Напомним, ранее 27 января в пресс-центре медиагруппы «Патриот» при участии депутата Вострецова прошло подведение итогов конкурса «Хорошие новости России» и награждение победителей – журналистов их Архангельска, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Тюмени и Ульяновска, которым были вручены призы в размере ста тысяч рублей.

Многие российские политики и другие публичные личности поддержали конкурс региональных журналистов, пишущих позитивные новости. В частности, депутат ГД Сергей Боярский отметил, что организаторы мероприятия выполняют важную миссию.

Также в церемонии награждения победителей участие принял известный российский актер Сергей Селин, который отметил, что средства массовой информации должны ориентироваться на журналистов – победителей конкурса, перестать брать плохой пример с Запада и стараться отфильтровывать отрицательную информацию.

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Автор: Александр Люблинский
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