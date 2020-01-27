Депутат Вострецов поблагодарил ФАН за конкурс «хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей (ФАН), которое провело конкурс региональных журналистов «Хорошие новости России», получило в понедельник благодарность от депутата Государственной думы Сергея Вострецова.

По словам народного избранника, данный проект ФАН является очень важным, и он надеется, что со временем конкурс приобретет общероссийское признание, а также получит федеральную поддержку как социально ориентированный проект в рамках СМИ.

Напомним, ранее 27 января в пресс-центре медиагруппы «Патриот» при участии депутата Вострецова прошло подведение итогов конкурса «Хорошие новости России» и награждение победителей – журналистов их Архангельска, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Тюмени и Ульяновска, которым были вручены призы в размере ста тысяч рублей.

Многие российские политики и другие публичные личности поддержали конкурс региональных журналистов, пишущих позитивные новости. В частности, депутат ГД Сергей Боярский отметил, что организаторы мероприятия выполняют важную миссию.

Также в церемонии награждения победителей участие принял известный российский актер Сергей Селин, который отметил, что средства массовой информации должны ориентироваться на журналистов – победителей конкурса, перестать брать плохой пример с Запада и стараться отфильтровывать отрицательную информацию.