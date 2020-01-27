Депутат ГД принял участие в награждении победителей конкурса «Хорошие новости России»

Подведение итогов конкурса «Хорошие новости России» прошло в понедельник при участии депутата государственной думы Сергея Вострецова, который лично поздравил победителей и отметил важность прошедшего соревнования.

По словам депутата, которые приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), конкурс «Хорошие новости России» очень полезен, так как поддерживает журналистов из регионов, которые освещают добрые и важные темы в то время, как в СМИ стало очень мало позитивных новостей.

Напомним, награждение победителей конкурса «Хорошие новости России» прошло в понедельник, 27 января, в пресс-центре медиагруппы «Патриот». Победителям – журналистам из Краснодара, Красноярска, Ульяновска, Тюмени, Воронежа и Архангельска были вручены дипломы, а также премии в размере ста тысяч рублей.

В ходе торжественной церемонии награждения глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил, что конкурс для журналистов из регионов, которые освещают позитивную повестку, учредило Федеральное агентство новостей (ФАН) – флагман «Патриота». При этом генеральный директор ФАН Евгений Зубарев напомнил собравшимся, что награждение победителей конкурса проходит в день полного снятия блокады Ленинграда – 27 января, и предложил почтить память героических защитников и жителей города минутой молчания.

Также стало известно, что конкурс «Хорошие новости России» продолжается и в следующий раз его победители будут награждаться летом 2020 года. Одновременно с этим конкурсом ФАН проводит еще один оперативный конкурс актуальных публикаций, победители которого называются два раза в месяц. Журналистам, занявшим первое место, полагается приз в 30 тысяч рублей, а за второе и третье места по 20 и 10 тысяч рублей соответственно.