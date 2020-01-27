Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Читатели осудили «Радио Свобода» за статью о продуктовом изобилии в блокадном Ленинграде

Читатели осудили «Радио Свобода» за статью о продуктовом изобилии в блокадном Ленинграде
На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Армия Сирии подступает к городу Маарет ан-Нуман, который покидают боевики

Армия Сирии подступает к городу Маарет ан-Нуман, который покидают боевики

«Новая газета» отрабатывает новый заказ на оправдание терроризма

«Новая газета» отрабатывает новый заказ на оправдание терроризма
Четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Читатели осудили «Радио Свобода» за статью о продуктовом изобилии в блокадном Ленинграде

Читатели осудили «Радио Свобода» за статью о продуктовом изобилии в блокадном Ленинграде
На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Армия Сирии подступает к городу Маарет ан-Нуман, который покидают боевики

Армия Сирии подступает к городу Маарет ан-Нуман, который покидают боевики

«Новая газета» отрабатывает новый заказ на оправдание терроризма

«Новая газета» отрабатывает новый заказ на оправдание терроризма
21:18   27 Января 2020
Россия

Четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после смерти  четырнадцатилетней школьницы в городском округе Домодедово. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 27 января.

Отмечается, что девочка умерла в реанимации. По предварительным данным, ей стало плохо по дороге в школу. В ходе проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего, сообщили в прокуратуре.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области сообщила РИА Новости, что умершая девочка воспитывалась в благополучной семье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...