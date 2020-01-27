Четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после смерти четырнадцатилетней школьницы в городском округе Домодедово. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 27 января.

Отмечается, что девочка умерла в реанимации. По предварительным данным, ей стало плохо по дороге в школу. В ходе проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего, сообщили в прокуратуре.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области сообщила РИА Новости, что умершая девочка воспитывалась в благополучной семье.