Читатели осудили «Радио Свобода» за статью о продуктовом изобилии в блокадном Ленинграде

«Радио Свобода» опубликовало статью к 76-летию снятия блокады Ленинграда, в которой рассказало читателям, что советские власти просто «не захотели» спасать ленинградцев, а в блокадном городе было достаточно продовольствия.

Авторы статьи опираются на данные священника зарубежной РПЦ Николая Савченко, подсчитавшего, что продуктов в блокадном Ленинграде было достаточно, чтобы прокормить всех жителей. Савченко опирается на «данные из открытых источников»: его теория гласит, что более 800 тысяч ленинградцев погибли лишь из-за нежелания советских властей спасать своих граждан. Скандальные заявления Савченко активно растиражировали корреспонденты «Север.Реалии» — дочернего проекта «Радио Свобода».

Статья вызвала множество гневных отзывов в соцсетях: пользователи сравнивали материал с нацистской пропагандой: «Русские, коммунисты вас обманывают! В Ленинграде можно всех кормить хорошо!», — саркастически заметил один из пользователей Твиттера в ответ на публикацию «Радио Свободы».

Член ОП РФ Александр Малькевич напомнил, что накануне радиостанция отправила документы в Федеральную налоговую службу для регистрации в РФ юридического лица, при этом откровенно переделывая общеизвестные исторические факты в важную для всей России дату 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

«Представители «Свободы» говорили о готовности работать в рамках российского законодательства, но, похоже, что отступать от своей «функции» ребята, видимо, не собираются и в рамках этого продолжают переписывать нашу историю», — заявил Малькевич.

О том, как Петербург отметил памятную дату освобождения города от фашистской блокады, читайте в материале «Политики Сегодня».