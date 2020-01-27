Армия Сирии подступает к городу Маарет ан-Нуман, который покидают боевики

Правительственные войска Сирии освободили от террористов населенные пункты Маар-Шурин, Бабила, Маасран, Тель аш-Шейх, Аль-Гадфа, Ад-Дана и Вади аль-Дейф на востоке провинции Идлиб.

Сирийские военные также смогли занять стратегическую трассу М5, которую террористы использовали для доставки боеприпасов.

Сейчас сирийские войска находятся на подступах к городу Маарет ан-Нуман, который расположен на юге провинции Идлиб. По данным военных источников, боевики начали покидать Маарет ан-Нуман.

САА возобновила военную операцию в Идлибе 16 января из-за многочисленных нарушений террористами режима перемирия. Несмотря на договоренности, заключенные между РФ и Турцией, боевики продолжали обстрелы жилых кварталов в Идлибе.