Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

Сирийские боевики вместе с сообщниками из «Белых касок» готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии. Провокация готовится с целью обвинить в произошедшем власти Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

Напомним, в декабре боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» совместно с Белыми касками уже пытались организовать подобную провокацию. Тогда террористы планировали отравить несколько деревень химическим оружием, чтобы позже распространить фотоотчет в подконтрольных СМИ и обвинить в произошедшем легитимные власти Сирии.