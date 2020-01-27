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 Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами
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 Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами
20:19   27 Января 2020
Весь мир

Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

Сирийские боевики вместе с сообщниками из «Белых касок» готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии. Провокация готовится с целью обвинить в произошедшем власти Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

Напомним, в декабре боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» совместно с Белыми касками уже пытались организовать подобную провокацию. Тогда террористы планировали отравить несколько деревень химическим оружием, чтобы позже распространить фотоотчет в подконтрольных СМИ и обвинить в произошедшем легитимные власти Сирии.

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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