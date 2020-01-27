«Новая газета» отрабатывает новый заказ на оправдание терроризма

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар намерен организовать в Москве серию пикетов с требованием освободить из СИЗО журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Его поддержали несколько либеральных изданий, в том числе сама «Новая».

СК РФ задержал Гаджиева в июне 2019 года. Всего по делу о спонсировании терроризма следствие обвинило 11 человек, но либеральных журналистов волнует только судьба коллеги. По версии следствия, в 2011-2018 годах обвиняемые собирали деньги, которые в последствии поступали боевикам ИГ* в Сирии и Ираке.

Деньги собирались на счета фондов, организованных Исраилом Ахмеднабиевым. На него был зарегистрирован фонд «Ансар», куда поступали деньги «на помощь больным детям». Сейчас он укрывается в странах Африки и продолжает собирать средства для террористов.

Гуджиева следствие обвиняет в том, что он через «Черновик» делал рекламу Ахмеднабиеву и его организациям. По версии СК, с помощью журналиста террористы получили минимум шесть миллионов рублей.

«Новая газета» оправдывает Ахмеднабиева. В своей статье о предстоящих пикетах редакция называет его проповедником, используя его неофициальное имя Абу Умар Саситлинский.

Примечательно, что в 2015 году «Новая» уже писала о «проповеднике Абу Умаре Саситлинском», но в другом свете. Тогда интервьюер газеты, глава села Новые Саситли, назвал Ахмеднабиева «мошенником». Либеральное издание приводит данные о нем, как об одном из самых активных вербовщиков террористов, отмечает ФАН.

«Знакомый сотрудник дагестанского УФСБ подтвердил, что на Ахмеднабиева у спецслужб собрано громадное досье, он является одним из самых активных вербовщиков в соцсетях... Из материалов уголовных дел следует, что в первую очередь Ахмеднабиев занимается переброской добравшихся в Стамбул добровольцев на сирийскую войну», — пишет «Новая».

В 2015 году редакция либерального издания пособника террористов проповедником не называет. ФАН не исключает, что тогда заказчики еще не ставили перед «Новой» задачи оправдывать боевиков ИГ* и их помощников. Сейчас же позиция издания радикально поменялась.

Ранее спецкора «Новой» Дениса Короткова также заподозрили в сотрудничестве с террористами. Спонсирует его деятельность беглый олигарх Михаил Ходорковский.

ФАН считает акцию в поддержку Гаджиева очередной попыткой «Новой» оправдать террористов. Главная цель либералов очистить репутацию именно «проповедника Саситлинского», чтобы доверчивые россияне продолжали слать деньги мошеннику-террористу «на строительство колодцев в Африке».