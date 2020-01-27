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20:38   27 Января 2020
Россия

Лурье считает, что Великобритания в опасности, пока ее власти покрывают Ходорковского

Лурье считает, что Великобритания в опасности, пока ее власти покрывают Ходорковского

Публицист Олег Лурье считает, что связанный с заказными убийствами олигарх Михаил Ходорковский должен быть объявлен в международный розыск за свои преступления. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Лурье напомнил о совладельце ЮКОСа и товарище Ходорковского Леониде Невзлине, осужденного на пожизненный срок российским судом за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году и еще нескольких человек. По мнению Лурье, прямое отношение к заказным убийствам имеет и сам Ходорковский.

«Этот человек — убийца. Не говоря уже о Невзлине, который приговорен к пожизненному лишению свободы. То есть стопроцентно доказано, что он «заказал» мэра Нефтеюганска, «заказал» еще нескольких человек. Это ни у кого сомнений не вызывает, в том числе ни у семьи Петухова, ни у следствия», — поделился публицист.

 Лурье отметил, что жизнь Ходорковского в Великобритании и его активная деятельность на территории России лишь доказывает всему миру, что он может делать все, что хочет, включая убийства и воровство, и за это ему ничего не будет.

«Если кто-то ему не понравится, перейдет дорогу — он его легко «закажет». Невзлин признан убийцей, серийным заказчиком убийств. Это же обвинение предъявлено Ходорковскому», — сообщил Лурье.

Но оба спокойно путешествуют по миру, а Ходорковский постоянно проживает в Великобритании. Публицист удивлен, почему британским властям самим не страшно, пока на территории их страны проживает такой человек.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #великобритания #политика #ходорковский #новости #общество

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