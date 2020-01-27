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 Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу

Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу
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19:48   27 Января 2020
Россия

Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу

Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу. В него вошли его заместители, руководители Минтранса, Минздава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Об этом говорится на сайте кабмина в понедельник, 27 января. Ранее глава правительства провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, Китай 31 декабря сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае превысило 2,8 тысячи, из них 81 умерли.

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Автор: Арсений Аскольский
#мишустин #коронавирус

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