Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу. В него вошли его заместители, руководители Минтранса, Минздава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Об этом говорится на сайте кабмина в понедельник, 27 января. Ранее глава правительства провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, Китай 31 декабря сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае превысило 2,8 тысячи, из них 81 умерли.