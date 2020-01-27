Военный эксперт не увидел в статье Le Monde доказательств присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии

Попытки журналистов западных изданий найти представителей ЧВК «Вагнера» в Ливии вновь обернулись неудачей: на этот раз фейк вбросило французское издание Le Monde, но никаких доказательств не предоставило. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Le Monde «уличило» ЧВК «Вагнера» в якобы сотрудничестве с Саудовской Аравией, поддерживающей Ливийскую национальную армию под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Подтвердить свой вброс журналисты французского издания не смогли, ведь никаких официальных данных на этот счет не имеется. При этом сами же Le Monde подтверждают, что Россия не вмешивается в военные действия в Ливии. Напомним, именно по инициативе Москвы 13 января состоялись первые мирные переговоры обеих сторон ливийского кризиса, с 12 января в стране действует бессрочное перемирие.

Ранее попытку найти ЧВК «Вагнера» в Ливии предпринимала связанная с ЦРУ организация Conflict Intelligence Team. Ее сотрудники написали материал, прикрепив к нему видео, на котором якобы представитель ЧВК, говорящий на русском языке, сидит в военной машине Урал в Ливии. Впоследствии оказалось, что русская речь была наложена и в оригинале видеозаписи ее не было, а сама запись была сделана в Сирии.

Главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что фейковые новости о российских ЧВК в Ливии связаны с информационной войной: это намеренные провокации, подкрепленные анонимными источниками и плавающими цифрами с целью дестабилизировать обстановку в регионе.