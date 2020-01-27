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19:19   27 Января 2020
Весь мир

Телеканал СBS подтвердил, что в Афганистане рухнул самолет ВВС США

Телеканал СBS подтвердил, что в Афганистане рухнул самолет ВВС США

Самолет ВВС США E-11 разбился в Афганистане, подтвердил телеканалу CBS News американский военный чиновник. По его словам, причина катастрофы еще расследуется. Источник также отказался обсуждать судьбу экипажа.

Ранее стало известно, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на удерживаемой движением «Талибан» (запрещено в РФ) территории. Точно количество жертв не уточнялось. Представитель губернатора Ариф Нури сообщил, что два пилота были найдены мертвыми среди обломков.

«Один из военных чиновников США подтвердил корреспонденту, что в Афганистане разбился самолет ВВС E-11», — говорится в сообщении.

Ранее талибы* взяли на себя ответственность за крушение самолета. По их словам, жертвами катастрофы стали несколько американских офицеров и солдат.

* Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #афганистан

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