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19:29   27 Января 2020
Россия

Рабочая группа по изменению Конституции обсудила переезд министерств из Москвы

Рабочая группа по изменению Конституции обсудила переезд министерств из Москвы

Регионы в России смогут усилить свое влияние, если федеральные министерства в ближайшие годы начнут размещаться за пределами Москвы. Об этом заявила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицина в беседе с РИА Новости в понедельник, 27 января. 

По словам Кислициной, идею о децентрализации министерств уже обсудила рабочая группа на заседании 27 января. Как считают социологи, инициатива усилит роль регионов и поспособствует развитию крупных городов в будущем. 

«Фактически это децентрализация власти в какой-то степени, когда из центра в регионы предлагается передача дополнительных полномочий, и фактически это усиление роли регионов», — заявила она. 

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд поправок к Конституции в послании Федеральному собранию. Законопроект об изменениях в основном законе стране был принят Госдумой единогласно. Для вступления изменений  в силу требуется получить одобрение 2/3 региональных парламентов, а также большинства россиян. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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