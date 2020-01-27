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18:46   27 Января 2020
Весь мир

Сенатор Климов назвал безумием требование Качиньского о репарациях от России

Сенатор Климов назвал безумием требование Качиньского о репарациях от России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал абсолютно циничным призыв лидера правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского к России выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

«Это какая-то странная история, которая периодически возбуждает в разных странах политических деятелей. Мы 600 тысяч жизней положили, чтобы освободить Польшу от фашистов. Они там в себе вообще? Сколько погибло поляков, просто интересно? Люди, которые этим занимаются, в лучшем случае безумцы. Там много чего было сделано, чтобы не разрушались их исторические памятники, и чтобы пощадить там мирное население во время боевых действий, для того, чтобы помочь им восстановить народное хозяйство», — напомнил сенатор.

Сенатор Климов назвал безумием требование Качиньского о репарациях от России

Аналогичные требования господин Качиньский предъявил и Германии, однако, по его мнению, в Германии «действуют закон и мораль», чего «нельзя сказать о России». Сенатор Климов, впрочем, допускает, что заявление продиктовано политическими соображениями.

«Это связано с абсолютным цинизмом, когда ради сиюминутных политических интересов забывается все на свете», — заявил Климов.

О планах Польши взыскать с немецкого правительства компенсацию за разрушения военных лет стало известно в конце октября 2018 года. Президент Анжей Дуда заявил, что поляки не питают ненависти к немцам, однако Берлин остается в долгу.

Специальная комиссия польского сейма оценила ущерб в 850 миллиардов долларов. В свою очередь власти ФРГ напомнили соседям о резолюции польского правительства 1953 года, в котором Варшава признала, что Германия исполнила все обязательства по компенсации ущерба.

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Автор: Максим Сахаров
#польша #вов #качиньский #климов

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