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19:02   27 Января 2020
Россия

Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар

Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар

Подмосковная комиссия по вопросам помилования одобрила ходатайство израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии по статье о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила журналистам зампредседателя комиссии Екатерина Семенова.

Заключение комиссии по помилованию 28 января поступит главе Московской области. Он должен передать документы президенту РФ Владимиру Путину. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова попросила комиссию рекомендовать помиловать Иссахар.

«Никакого умысла в контрабанде у девушки и в мыслях не было», — подчеркнула Семенова.

Накануне израильтянка подала прошение президенту о помиловании. Во время недавнего визита в Израиль, Путин встречался с матерью Иссахар вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Российский глава заверил мать девушки, что «все будет хорошо»

Гражданку Израиля и США задержали в Шереметьево в апреле 2019 года. Иссахар летела из Дели в Тель-Авив, но проверяющие нашли у нее запрещенные вещества.

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Автор: Арсений Аскольский
#израиль #помилование

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