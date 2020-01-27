Жириновский предложил не пускать детей чиновников учиться за рубеж

В России следует ввести запрет на учебу за рубежом детям чиновников, внеся соответствующие поправки в Конституцию РФ. С таким предложением выступил лидер ЛДПР в понедельник, 27 января, передает РИА Новости.

Депутаты Госдумы обсуждали поправки в Конституцию РФ. Один из участников дискуссии поднял вопрос о закреплении в Основном законе запрета иностранного гражданства для чиновников. Его поддержал Жириновский. Лидер ЛДПР также предложил запретить учебу за рубежом для детей чиновников.

«Это переориентация этого человека: дети за границей, жена за границей, там имущество, там счет. Он в конце концов туда уедет. И его легко прижать там спецслужбам и заставить сделать таким вот агентом, который будет сливать информацию. Не обязательно может быть техническая информация — атомная бомба, самолет; политическая информация тоже — [их — ред.] знания о ситуации в стране», — сказал Жириновский.

Ранее российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Члены нижней палаты парламента одобрили документ в первом чтении.

Глава государства предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в России важнейшие должности. Требование также касается премьера, министров и губернаторов.