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Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса
Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

 Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар

Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар
На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

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 Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса

Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса
18:27   27 Января 2020
Весь мир

Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса

Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США предложили Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 27 января.

По его словам, Вашингтон поддерживает с Пекином тесные контакты касательно этого вируса.

«Мы предложили Китаю и президенту [председателю КНР] Си [Цзиньпину] любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!», — заявил Трамп.

Напомним, Китай 31 декабря сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае превысило 2,8 тысячи, из них 81 умерли.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #трамп

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