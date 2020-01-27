Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США предложили Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 27 января.

По его словам, Вашингтон поддерживает с Пекином тесные контакты касательно этого вируса.

«Мы предложили Китаю и президенту [председателю КНР] Си [Цзиньпину] любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!», — заявил Трамп.

Напомним, Китай 31 декабря сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае превысило 2,8 тысячи, из них 81 умерли.