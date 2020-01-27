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18:38   27 Января 2020
Россия

Хазин усомнился в искренности Греты Тунберг и в способности роботов заменить человека

Хазин усомнился в искренности Греты Тунберг и в способности роботов заменить человека

Аналитик и экономист Михаил Хазин в интервью «Политике Сегодня» подвел итоги Всемирного экономического форума в Давосе, на котором бизнесмены и политики, включая президента США Дональда Трампа, обсуждали глобальные проблемы человечества. 

— Президент ВЭФ Клаус Шваб предсказывает миру «четвертую промышленную революцию». Существуют ли в России предпосылки для нее, и какую роль она будет играть в мировой экономике?

 В нынешней ситуации теоретически да. Вопрос только в том, что это должен быть центр, который будет не в правительстве. Если он появится, то будет играть важную роль, поскольку пока никто такую вещь сделать не смог.

— Стоит ли ждать, что промышленная революция отнимет у людей рабочие места, человека заменят роботы?

 Боюсь, человечество этого не дождется. Человек должен что-то делать, если этого не происходит  он деградирует в ноль. По этому поводу в 60-е годы было очень много фантастических романов, пока еще была научная фантастика. Я склонен считать, что человек не позволит заменить себя роботами.

— Гость ВЭФ, шведская экоактивистка Грета Тунберг утверждала, что увеличение инвестиций в добычу ископаемых видов топлива усилит риск глобального потепления. Права ли она?

 Нет, добыча ископаемых видов топлива не имеет никакого отношения к глобальному потеплению. Никаких фактов, подтверждающих это, не существует, есть только пиар.

— На форуме большое внимание уделялось проблеме глобального потепления. По вашему мнению, стоит ли России опасаться экологических катаклизмов?

 При глобальном потеплении в Москве, может, будет хорошо, а оптимальная территория для выращивания сельхоз-культур будет как раз в средней полосе России. При этом тогда на Украине ничего расти не будет, потому что летом там будет температура 50 градусов. Говоря в общем – Россия пострадает меньше всего, но отдельные регионы пострадают сильно.

— Затронули в Давосе и проблему неравенства. Есть ли у вас опасения, что негативный эффект от социального расслоения в России достигнет критической массы и приведет к плохим последствиям?

 Он уже приводит к нехорошим последствиям. Я склонен считать, что нынешняя реформа правительства связана как раз с тем, что с этим негативным явлением надо бороться.

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Автор: Роман Самойлов
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