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19:11   27 Января 2020
Россия

Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург отмечает 76 лет со Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложением цветов к монументам, праздничным концертом для ветеранов, тематическими мероприятиями в историческом парке, полевой кухней и залпами победного салюта. Реконструкцию ленинградских событий 1944 года наблюдал на Дворцовой площади корреспондент «Политики Сегодня».

Петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Утро 76–й годовщины освобождения Ленинграда началось с массового возложения цветов у мемориальной доски, посвященной героизму и мужеству ленинградцев. Петербуржцы с девяти утра приносили гвоздики к памятной надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», сохраненной на стене 14-го дома по Невскому проспекту в память о блокаде.

Петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Позже на Пискаревском, Богословском, Невском и Смоленском кладбищах горожане возложили траурные венки: там захоронены защитники и жители блокадного города, погибшие от рук немецко-фашистских захватчиков. Возложили цветы в память о жертвах фашизма и губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и представителем президента Александром Гуцаном, поблагодарив павших героев за их подвиг.

Петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

На Дворцовой площади работали палатки полевой кухни, угощавшие петербуржцев «фронтовой» кашей. Там же до 21:00 действует интерактивная выставка: советские танки, «зенитки» и участники военно-исторических клубов, облаченные в форму Красной армии времен Великой Отечественной войны.

Петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Также историческая зона открылась на Стрелке Васильевского острова: экспозиции посвящены Ленинграду периода с 1941 по 1944 год. Военно-исторические реконструкции прошли и на Марсовом поле, там же прошел тематический концерт: со сцены исполняли произведения, посвященные войне, блокаде и Победе. Здесь же в честь освобождения Ленинграда прозвучали 12 холостых выстрелов из 12 артиллерийских пушек.

Петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

В завершение дня, в 21:00 по московскому времени, артиллеристы произведут 30 праздничных залпов от стен Петропавловской крепости.

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Автор: Тимофей Булочкин
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