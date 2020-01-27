Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург отмечает 76 лет со Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложением цветов к монументам, праздничным концертом для ветеранов, тематическими мероприятиями в историческом парке, полевой кухней и залпами победного салюта. Реконструкцию ленинградских событий 1944 года наблюдал на Дворцовой площади корреспондент «Политики Сегодня».

Утро 76–й годовщины освобождения Ленинграда началось с массового возложения цветов у мемориальной доски, посвященной героизму и мужеству ленинградцев. Петербуржцы с девяти утра приносили гвоздики к памятной надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», сохраненной на стене 14-го дома по Невскому проспекту в память о блокаде.

Позже на Пискаревском, Богословском, Невском и Смоленском кладбищах горожане возложили траурные венки: там захоронены защитники и жители блокадного города, погибшие от рук немецко-фашистских захватчиков. Возложили цветы в память о жертвах фашизма и губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и представителем президента Александром Гуцаном, поблагодарив павших героев за их подвиг.

На Дворцовой площади работали палатки полевой кухни, угощавшие петербуржцев «фронтовой» кашей. Там же до 21:00 действует интерактивная выставка: советские танки, «зенитки» и участники военно-исторических клубов, облаченные в форму Красной армии времен Великой Отечественной войны.

Также историческая зона открылась на Стрелке Васильевского острова: экспозиции посвящены Ленинграду периода с 1941 по 1944 год. Военно-исторические реконструкции прошли и на Марсовом поле, там же прошел тематический концерт: со сцены исполняли произведения, посвященные войне, блокаде и Победе. Здесь же в честь освобождения Ленинграда прозвучали 12 холостых выстрелов из 12 артиллерийских пушек.

В завершение дня, в 21:00 по московскому времени, артиллеристы произведут 30 праздничных залпов от стен Петропавловской крепости.