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18:19   27 Января 2020
Россия

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Первый миллиард кубометров газа поставлен по газопроводу «Турецкий поток», из них 54 процента приходится на Турцию. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 

«"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа», — приводит агентство сообщение.

По данным агентства, примерно 54 процента объема были доставлены на турецкий газовый рынок, еще 46 процентов — на турецко-болгарскую границу. 

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». По словам президента Сербии Александра Вучича, ежегодный доход его страны от участия в проекте составит 185 миллионов долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #турция #политика #турецкий поток

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