Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Первый миллиард кубометров газа поставлен по газопроводу «Турецкий поток», из них 54 процента приходится на Турцию. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

«"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа», — приводит агентство сообщение.

По данным агентства, примерно 54 процента объема были доставлены на турецкий газовый рынок, еще 46 процентов — на турецко-болгарскую границу.

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». По словам президента Сербии Александра Вучича, ежегодный доход его страны от участия в проекте составит 185 миллионов долларов.