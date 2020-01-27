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18:13   27 Января 2020
Россия

Порядка 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности

Порядка 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности. При этом основанная их часть — 70-80% — это семьи с детьми. Ее слова с заседания бюро высшего совета «Единой России» приводит ТАСС.

Голикова отметила, что порядка 2,4 миллиона россиян могут получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести с 1 января текущего года ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#голикова

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