Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

 Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар

Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар
На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Сенатор Климов назвал безумием требование Качиньского о репарациях от России

Сенатор Климов назвал безумием требование Качиньского о репарациях от России

 Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса

Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса
Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Как петербуржцы отмечают 76 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

 Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар

Комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар
На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Сенатор Климов назвал безумием требование Качиньского о репарациях от России

Сенатор Климов назвал безумием требование Качиньского о репарациях от России

 Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса

Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса
17:46   27 Января 2020
Россия

Совфед отреагировал на задержание в РФ японца, пытавшегося шпионить

Совфед отреагировал на задержание в РФ японца, пытавшегося шпионить

Инцидент с японским подданным, пытавшимся получить секретные данные во Владивостоке, не способствует улучшению отношений РФ и Японии, считают в Совфеде.

 Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он уверен, что действия гражданина Японии и реакция России не окажет существенного влияния на дипломатические взаимоотношения между Москвой и Токио.

«Подобного рода инциденты, разумеется, не улучшают отношения наших стран и не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Москвой и Токио, в числе которых – мир и добрососедские отношения наших двух государств», — заявил Климов, цитируют РИА Новости.

 Ранее сообщалось о японце, задержанном ФСБ на Дальнем Востоке за попытки получить секретные сведения о военном потенциале России. В связи с действиями гражданина Японии, японским дипломатам в России вручена нота протеста, а задержанному дали 72 часа, чтобы покинуть страну и предъявили официальное предостережение. Сообщается, что шпионивший находился в РФ в статусе японского журналиста.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #япония #политика #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...