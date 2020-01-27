Совфед отреагировал на задержание в РФ японца, пытавшегося шпионить

Инцидент с японским подданным, пытавшимся получить секретные данные во Владивостоке, не способствует улучшению отношений РФ и Японии, считают в Совфеде.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он уверен, что действия гражданина Японии и реакция России не окажет существенного влияния на дипломатические взаимоотношения между Москвой и Токио.

«Подобного рода инциденты, разумеется, не улучшают отношения наших стран и не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Москвой и Токио, в числе которых – мир и добрососедские отношения наших двух государств», — заявил Климов, цитируют РИА Новости.

Ранее сообщалось о японце, задержанном ФСБ на Дальнем Востоке за попытки получить секретные сведения о военном потенциале России. В связи с действиями гражданина Японии, японским дипломатам в России вручена нота протеста, а задержанному дали 72 часа, чтобы покинуть страну и предъявили официальное предостережение. Сообщается, что шпионивший находился в РФ в статусе японского журналиста.