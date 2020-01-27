Первым замглавы Росгвардии стал Виктор Стригунов

Российский лидер Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии. Указ появился на портале правовой информации в понедельник, 27 января и вступил в силу со дня подписания.

Таким образом, Стригунов освобождается от должности командующего Сибирским округом войск нацгвардии. Он занимал ее с 13 октября 2016 года.

Ранее с 2007 по 2012 год Стригунов возглавлял Восточное региональное командование. С 2012-го до 2016-го командовал Сибирским региональным командованием внутренних войск МВД.

В 2017 году президент РФ присвоил ему звание генерал-полковника. Стригунов награжден орденами Почета и «За военные заслуги», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», а также имеет 13 медалей.