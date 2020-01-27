МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

Переговоры с Германией по индивидуальным выплатам ветеранам-блокадникам будут продолжены. Выделенные правительством ФРГ 12 миллионов евро на создание Центра встреч блокадников в Санкт-Петербурге и на модернизацию Госпиталя для ветеранов не закрывает вопрос о предоставлении этих выплат, заявили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Исходим из того, что эта добровольная акция правительства ФРГ не только улучшит качество медицинского обслуживания ныне здравствующих блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге, но и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран, в особенности с учетом отмечаемого в 2020 году 75-летия Победы и окончания Второй мировой войны в Европе», — отметили в ведомстве.

В день 76-й годовщины освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады было подписано «Совместное заявление о намерениях» между МИД Германии и комитетом по внешним связям правительства Санкт-Петербурга. В документе оговариваются основные принципы осуществления на практике добровольной инициативы Германии.

Правительство Германии выделит 12 миллионов евро на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Петербурге. Будут осуществлены поставки нового стерилизационного модуля и реабилитационного медицинского оборудования.