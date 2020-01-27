Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета

 МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета

 МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
17:24   27 Января 2020
Россия

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

Переговоры с Германией по индивидуальным выплатам ветеранам-блокадникам будут продолжены. Выделенные правительством ФРГ 12 миллионов евро на создание Центра встреч блокадников в Санкт-Петербурге и на модернизацию Госпиталя для ветеранов не закрывает вопрос о предоставлении этих выплат, заявили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Исходим из того, что эта добровольная акция правительства ФРГ не только улучшит качество медицинского обслуживания ныне здравствующих блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге, но и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран, в особенности с учетом отмечаемого в 2020 году 75-летия Победы и окончания Второй мировой войны в Европе», — отметили в ведомстве.

В день 76-й годовщины освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады было подписано «Совместное заявление о намерениях» между МИД Германии и комитетом по внешним связям правительства Санкт-Петербурга. В документе оговариваются основные принципы осуществления на практике добровольной инициативы Германии.

Правительство Германии выделит 12 миллионов евро на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Петербурге. Будут осуществлены поставки нового стерилизационного модуля и реабилитационного медицинского оборудования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #санкт-петербург #германия #ветераны #модернизация #мид рф #госпиталь #блокадники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...