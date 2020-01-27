Путин утвердил состав президиума Госсовета
Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ. Распоряжение появилось на интернет-портале правовой информации в понедельник, 27 января.
«Осуществить ротацию состава президиума Госсовета РФ», — отмечается в документе.
В новый состав президиума Госсовета вошли глава Петербурга Александр Беглов, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава КБР Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и глава Курганской области Вадим Шумков.
Согласно инициативе главы государства, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.