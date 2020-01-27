На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

Выявленный на Украине случай заражения коронавирусом, по словам представителей Киевского городского лабораторного цента Министерства здравоохранения страны, не связан с эпидемией, вспыхнувшей на территории Китая.

«В Киеве за минувшую неделю после исследования на грипп 67 образцов установлено, что один из них — коронавирус, который не является новым китайским коронавирусом», — сказано в сообщении центра, разменном в Facebook.

Однако специалисты не уточнили, когда был зарегистрирован случай заражения и какова природа заболевания.

Напомним, что эпидемия нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV началась в Китае в конце декабря 2019 года. Разработки противоядия активно ведутся в нескольких странах. Сейчас известно о почти трех тысячах заразившихся и восьмидесяти одном погибшем.