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17:50   27 Января 2020
Россия

Рекомендацию исключения Игнатьева из «Единой России» прокомментировали в Чувашии

Рекомендацию исключения Игнатьева из «Единой России» прокомментировали в Чувашии

Олег Сидоров, пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева вступился за политика после рекомендации комиссии по этике из «Единой России» исключить его за «дрессировку» пожарных. Об этом стало известно в понедельник, 27 января. 

«За все годы своего служения народу Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах партии "Единая Россия", соблюдая ее устав и способствуя ее развитию в Чувашии», — сказал Сидоров.

Ранее стало известно о заключении комиссии по этике, рекомендовавшей исключить главу Чувашии из партии. Ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что Игнатьев оскорбил чувства миллионов человек. Он также обвинил чиновника в демонстрации чванства и «барских замашек». 

Видеозапись, на которой Игнатьев заставил подпрыгнуть сотрудника МЧС за ключами от нового автомобиля во время вручения, появилась в сети 24 января. Поведение политика раскритиковали в «Единой России» и МЧС. Однако в пресс-службе главы республики инцидент назвали шуткой. То же самое заявила супруга губернатора Лариса. Она также добавила, что Игнатьев не планирует увольняться из-за произошедшего. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #единая россия #чувашия #игнатьев

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