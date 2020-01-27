Бросивший детей в аэропорту мужчина не доверял их матери

Мужчина, который оставил двоих мальчиков в аэропорту Шереметьево, боялся передавать их маме. В последнее время женщина скрывалась от родственников. Об этом сообщает начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Отец семейства часто уезжал на различные заработки и работал на охранные предприятия. Он оставлял сыновей в Центре социальной поддержки детей и семьи, сообщает телеканал «360».

«Он мотивировал свое решение тем, что он не доверяет своей супруге и не может на нее оставить детей. После возвращения с вахты он забирал детей», — отметил Лаврентьев.

Несколько раз мать уходила из семьи, ссорилась с мужем и скрывалась от родственников. В конечном итоге она бросила мужа и детей и скрылась. В настоящее время контакт с ней налажен. Лаврентьев отметил, что отношения мужа и жены были «напряженными». Дедушка и бабушка помогали семье одеждой. В списке неблагополучных и в органах соцзащиты семья не значилась.

41-летний житель Комсомольска-на-Амуре начал воспитывать двоих сыновей один после ухода жены. Отец решил, что у него нет средств, чтобы содержать семью, и оставил детей в аэропорту Шереметьево с пояснительной запиской, а сам улетел. В настоящий момент его уже нашли. По словам братьев, это не первый случай, когда их бросают одних.