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17:22   27 Января 2020
Россия

ФАС надеется на скорое решение Белоруссии о тарифах на транзит нефти

ФАС надеется на скорое решение Белоруссии о тарифах на транзит нефти

Размер тарифа на транзит российской нефти через Белоруссию будет зависеть от договоренностей обеих сторон по расходам на транспортировку, сообщили в Федеральной антимонопольной службе РФ.

Неизвестной пока остается итоговая величина тарифа: она зависит от консенсуса России и Белоруссии по поводу тарифов. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, согласно методике, цена должна меняться по формуле: прогнозируемый уровень инфляции в РФ плюс не более 3%. Сейчас прогнозная инфляция составляет 3%.

«Вопрос в том уровне расходов, которые стороны считают для себя обоснованными. Если не придут к обоснованным объемам, тогда работает эта формула. Если придут, то может быть другой уровень», — заявил Голомолзин.

В ФАС рассчитывают на принятие белорусскими коллегами решения в ближайшее время. На сегодняшний день страны еще не договорились обо всех условиях транзита нефти: Минск не устраивает предлагаемая Москвой цена.

Ранее белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается отказываться от российской нефти.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #нефть #белоруссия #новости #общество

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