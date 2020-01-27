Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета

 МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета

 МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
17:07   27 Января 2020
Россия

Володин встретился с иранским коллегой Али Лариджани

Володин встретился с иранским коллегой Али Лариджани

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в Тегеране. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 29 января.

По словам Володина, через развитие межпарламентских связей нужно сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются РФ и Иран. Он подчеркнул, что такой формат показывает эффективность.

Спикер Госудмы отметил большое значение сотрудничеству в каспийском регионе.

Али Лариджани добавил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются «в стратегическом направлении».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#госдума #иран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...