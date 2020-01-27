Володин встретился с иранским коллегой Али Лариджани

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в Тегеране. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 29 января.

По словам Володина, через развитие межпарламентских связей нужно сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются РФ и Иран. Он подчеркнул, что такой формат показывает эффективность.

Спикер Госудмы отметил большое значение сотрудничеству в каспийском регионе.

Али Лариджани добавил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются «в стратегическом направлении».