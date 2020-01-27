Жительницы Владимирской области требуют компенсацию за то, что их перепутали в роддоме

Иск о взыскании компенсации морального вреда подали две жительницы Владимирской области. Женщины утверждают, что в 1962 году сотрудники роддома перепутали их и отдали не в те семьи. Об этом сообщается на официальном сайте Ленинского районного суда.

Женщины родились в поселке Южный Меленковского района Владимирской области в августе 1962 года. Истцы требуют компенсации морального вреда, который они оценили в 15 миллионов рублей.

«В результате проведенного в июне 2019 года анализа ДНК выявлена подмена новорожденных младенцев в фельдшерско-акушерском пункте. Воспитание в чужой семье, отсутствие возможности общения с биологическими родителями, неприязнь со стороны окружающих негативно отразились на всей последующей жизни истцов, причинили моральный вред, компенсацию которого каждая из них оценила в 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела начнется 19 февраля. В соответствии с материалами, ответчиками значатся департамент здравоохранения Владимирской области и Меленковская центральная районная больница.