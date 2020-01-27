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 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
17:05   27 Января 2020
Весь мир

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Масштабная антитеррористическая операция САА продолжается в сирийской провинции Алеппо. Эксклюзивные кадры с места событий опубликовало Федеральное агентство новостей в понедельник, 27 января.

Террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» и их союзники продолжают ежедневно атаковать жилые районы и места расположения САА. Боевики используют гранатометы и мини-ловушки, что приводит к увеличению числа жертв и разрушений, а также к панике гражданского населения, сообщает агентство.

САА развернула операцию по ликвидации терроризма. В настоящий момент сирийские военные ведут наступление сразу в двух направлениях, пытаясь оттеснить террористов от западных окраин города Алеппо, чтобы избежать жертв среди мирного населения. 

Боевики при этом используют мирных жителей как «живой щит», не давая им покинуть место военного конфликта, передает ФАН.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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